Росія хоче перекинути на українські території підрозділи зі складу 102 військової бази РФ, що знаходиться у Вірменії.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво Російської Федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі підтвердили факти відмови окремих військовослужбовців РФ від участі у війні проти України, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану окупантів після зіткнень з українськими силами оборони.

– Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях, – йдеться у повідомленні.

Через деморалізований стан ворога почастішали випадки суїцидів та самоскалічень серед російських військових.

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У Генштабі додали, що через відсутність успіхів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ ЗС РФ полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель.

Зокрема, зафіксовано розповсюдження хибної інформації провладними російськими ЗМІ про збройну агресію РФ на території України.

– Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема й у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

Генштаб повідомив, що у місті Джанкой, що на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців ЗС РФ, які прибувають до міста.

На Чернігівщині російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення.

Крім того, окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнують інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи.

Тим часом як сили української оборони продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ