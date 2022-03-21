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Факти / Україна

СБУ затримала білоруського шпигуна та проросійських колаборантів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
СБУ затримала білоруського шпигуна та проросійських колаборантів

За добу 20 березня Служба безпеки України затримала білоруського шпигуна та проросійських колаборантів у кількох областях.

Зокрема, на Луганщині СБУ розслідує дії представника так званої пресслужби “ЛНР” Івана Філіпоненка, який публічно сказав про нібито здачу російським агресорам Рубіжного.

На Дніпропетровщині схопили проросійського агітатора, який розповсюджував фейкові матеріали, вигідні Кремлю, у себе в соцмережах, а також збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра.

У Волинській області спецназівці відомства затримали громадянина Білорусі, який збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки українських Збройних сил та стан мобілізації у регіоні.

На Кіровоградщині викрили українця, який відкрито підтримував широкомасштабне вторгнення Російської Федерації та висловлював проросійську позицію.

– Зараз усі колаборанти затримані та відповідатимуть за свої дії перед законом, – повідомили у СБУ.

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