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Факты / Украина

СБУ задержала белорусского шпиона и пророссийских коллаборантов

Анастасия Гевко редактор ленты
СБУ задержала белорусского шпиона и пророссийских коллаборантов

За минувшие сутки 20 марта Служба безопасности Украины задержала белорусского шпиона и пророссийских коллаборантов в нескольких областях.

В частности, на Луганщине СБУ расследует действия представителя так называемой пресс-службы “ЛНР” Ивана Филипоненко, который публично сказал о якобы сдаче российским агрессорам Рубежного.

На Днепропетровщине схватили пророссийского агитатора, который распространял фейковые материалы, выгодные Кремлю, у себя в соцсетях, а также собирал данные по обороноспособности Киева и Днепра.

В Волынской области спецназовцы ведомства задержали гражданина Беларуси, который собирал для врага информацию о размещении и передвижении техники украинских Вооруженных сил и состоянии мобилизации в регионе.

На Кировоградщине разоблачили украинца, который открыто поддерживал широкомасштабное вторжение Российской Федерации и выражал пророссийскую позицию.

– Сейчас все коллаборанты задержаны и будут отвечать за свои действия перед законом, – сообщили в СБУ.

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