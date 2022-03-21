За минувшие сутки 20 марта Служба безопасности Украины задержала белорусского шпиона и пророссийских коллаборантов в нескольких областях.

В частности, на Луганщине СБУ расследует действия представителя так называемой пресс-службы “ЛНР” Ивана Филипоненко, который публично сказал о якобы сдаче российским агрессорам Рубежного.

На Днепропетровщине схватили пророссийского агитатора, который распространял фейковые материалы, выгодные Кремлю, у себя в соцсетях, а также собирал данные по обороноспособности Киева и Днепра.

В Волынской области спецназовцы ведомства задержали гражданина Беларуси, который собирал для врага информацию о размещении и передвижении техники украинских Вооруженных сил и состоянии мобилизации в регионе.

На Кировоградщине разоблачили украинца, который открыто поддерживал широкомасштабное вторжение Российской Федерации и выражал пророссийскую позицию.