Російські загарбники 22 березня із артилерії обстріляли місто Бровари під Києвом. Снаряд впав на території одного із заводів, пошкодивши сім автобусів та господарські будівлі.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає, повідомляє Київська обласна прокуратура.

Місцева окружна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни – це ст. 438 КК України.

Російська артилерія обстріляла Бровари: снаряд розірвався на території заводу / 3 фотографии

За даними Генштабу ЗСУ, станом на вівторок, 22 березня, російські війська планують відновити наступальні дії в напрямку міста Бровари (Київська область). Зараз ворог здійснює перегрупування.

Фото: Київська обласна прокуратура