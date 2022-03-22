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Факты / Украина

Российская артиллерия обстреляла Бровары: снаряд разорвался на территории завода

Валентина Летяк редактор ленты
Російська артилерія обстріляла Бровари

Российские захватчики 22 марта из артиллерии обстреляли город Бровары под Киевом. Снаряд упал на территории одного из заводов, повредив семь автобусов и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет, сообщает Киевская областная прокуратура.

Местная окружная прокуратура расследует уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны – это ст. 438 УК Украины.

Російська артилерія обстріляла Бровари
Російська артилерія обстріляла Бровари
Російська артилерія обстріляла Бровари
Російська артилерія обстріляла Бровари
Російська артилерія обстріляла Бровари
Російська артилерія обстріляла Бровари
Российская артиллерия обстреляла Бровары: снаряд разорвался на территории завода / 3 фотографии

 

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на вторник, 22 марта, российские войска планируют возобновить наступательные действия в направлении города Бровары (Киевская область). Сейчас враг осуществляет перегруппировку.

Фото: Київська обласна прокуратура

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