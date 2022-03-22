Российские захватчики 22 марта из артиллерии обстреляли город Бровары под Киевом. Снаряд упал на территории одного из заводов, повредив семь автобусов и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет, сообщает Киевская областная прокуратура.

Местная окружная прокуратура расследует уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны – это ст. 438 УК Украины.

Российская артиллерия обстреляла Бровары: снаряд разорвался на территории завода / 3 фотографии

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на вторник, 22 марта, российские войска планируют возобновить наступательные действия в направлении города Бровары (Киевская область). Сейчас враг осуществляет перегруппировку.

Фото: Київська обласна прокуратура