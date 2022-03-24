Під Васильковом обстріляли евакуаційний потяг

Під Васильковом, що поблизу Києва, евакуаційний поїзд 43 Київ—Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл окупантів. У результаті у трьох вагонах повибивало вікна.

За оперативними данними, постраждалих немає ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзду та вся бригада потягу діяли чітко.

Окупанти вкотре прицільно обстрілюють залізничну інфраструктуру.

– Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ — допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували рейси та розклад евакуаційних потягів, який Укрзалізниця затвердила до переходу на літній час 27 березня.

Джерело: Канал Голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Камишіна