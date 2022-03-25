Як зупинити війну і чому недооцінили Україну та Зеленського – погляд іноЗМІ

У четвер, 24 березня, на 29 день війни в Україні, яку розв’язала Російська Федерація через імперські амбіції її президента Володимира Путіна, іноземні ЗМІ продовжують розмірковувати про те, яким чином можна зупинити війну, якою є роль кожної з країн у цьому конфлікті, а також аналізувати, чому іноземні розвідки настільки недооцінили Україну та президента Володимира Зеленського.

Sky News про розчарування Зеленського через переговори у Брюсселі

У виданні наголошують: президент України буде розчарований сьогоднішніми переговорами у Брюсселі, оскільки цей саміт провалився як мінімум на одному критичному рівні.

Зазначається, що світові лідери весь день говорили про свою прихильність до України, “гордо вихваляючись єдністю на публіці”.

– Але, правду кажучи, президент Зеленський, як людина, яку підтримував цей саміт, буде розчарований. Це стало очевидним на пресконференції Бориса Джонсона, де деякі розбіжності та проблеми стали очевидними особливо чітко, – зазначають журналісти.

Вони нагадали, що Зеленський відмовився від свого прохання про безпольотну зону і натомість попросив відправити в Україну більше реактивних літаків і танків, проте на пресконференції стало зрозуміло, що НАТО згоди не дало.

Так, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, який послідовно виступає з підтримкою України, заявив, що в НАТО “думають, що можуть зробити, щоб допомогти”.

– Зеленський справді вимагав танки та літаки. Для цього є особлива причина. Президент Зеленський хоче звільнити Маріуполь, щоб допомогти тисячам українців у місті… З погляду логістики на даний момент це дуже складно… Але ми дуже добре розуміємо, про що він просить, – сказав він.

У виданні зазначили, що Борис Джонсон “виглядав спустошеним наприкінці конференції, виступивши як прихильник президента Зеленського, а потім натрапивши на межу, яку ніхто не міг переступити, побоюючись, що це може втягнути Захід у якийсь набагато більший конфлікт”.

CNN про сценарії завершення війни, яку розв’язала Росія в Україні

У виданні розглядають кілька можливих сценаріїв того, що станеться далі. Один із них полягає у тому, що війна в Україні може стати затяжним конфліктом.

Проте журналісти зазначають, що Росія втратила у цій війні значну кількість солдатів, зброї та техніки.

Вони наголошують, що хоча у минулому Москва брала участь у затяжних конфліктах, вона не захоче закінчити цей конфлікт із повністю знищеною армією.

Іншим варіантом, на їхню думку, є ще один ривок та сплеск активності РФ.

– Росія все ще має можливості та резерви, і спостерігатиметься сплеск інтенсивності, оскільки вона намагатиметься ввести більше військ, – цитують у виданні наукового співробітника Інституту національних стратегічних досліджень Університету національної оборони США Джеффрі Манкоффа.

Журналісти нагадують, що в нещодавньому оновленні Міністерства оборони Британії йдеться про те, що Росія стягує війська з усієї країни, аж до Тихоокеанського флоту, а також бойовиків з Вірменії та приватних військових компаній, сирійців та інших найманців.

Питання у тому, як довго Росія зможе продовжувати з настільки високими втратами особового складу.

– Звичайно, буде більше військ та іншого обладнання й допомоги, але є момент, коли важко підтримувати такий оперативний темп, особливо цифри, які ми чули від обох сторін з погляду втрат у людях та озброєнні – це перевищує можливості поповнення запасів, – оцінив Манкофф.

Politico: Німеччина зробила невірний висновок зі своєї історії

У виданні зазначають, що для таких тиранів як Володимир Путін стриманість – це лише запрошення до подальшої ескалації.

Автор матеріалу, німецький журналіст Матіас Депфнер, розповідає про такий феномен, як почуття колективного сорому, яке з’явилося у жителів Німеччини у зв’язку з Другою світовою війною та яке багато в чому є визначальним для політики цієї країни в наші дні.

Проте зазначає, що навіть історія з Адольфом Гітлером явно демонструє, що політика умиротворення агресора не працює.

– Як взагалі можна було намагатися вести переговори з Гітлером? Чому інтервенція союзників зайняла так багато часу і чому вона не була набагато жорсткіша? Можна було б урятувати мільйони єврейських життів. Мільйони солдатів, можливо, не були б відправлені на смерть. І бомбардувань Дрездена та інших міст не мало бути. Ось уроки, які я виніс із Другої світової війни: расизм – ніколи більше! Геноцид – ніколи більше! Нетерпимість – ніколи більше! І умиротворення – ніколи більше! – йдеться у статті.

Повідомляється, що авторитетні експерти в галузі конституційного права, як-от Отто Лухтерхандт або Крістіан Томушат, відзначають, що те, що відбувається в Маріуполі, вже можна класифікувати як геноцид – знищення українського народу на конкретній території.

– Росіяни прагнуть знищити цю частину українського населення в рамках своєї спроби захопити місто, що у разі успіху стало б геноцидом, – цитують Томушата у статті.

Зазначається, що реакція на нещодавні вимоги України та інших країн НАТО про втручання у війну була “дуже різноманітною та дуже показовою”: заклики до постачання зброї, мобілізації військ або, можливо, навіть до створення безпольотної зони, щоб зупинити вбивства, віталися країнами Центральної та Східної Європи, але не в Німеччині та Швейцарії.

Там – цілковите сум’яття.

– Коли я написав у газеті Bild, що пропоную членам НАТО надати Україні військову підтримку, мене звинуватили у “розпалюванні війни”. Німецького журналіста Деніза Юселя, котрий відкрито виступав за закриття повітряного простору над Україною, навіть попросили піти у відставку з посади президента ПЕН-асоціації письменників, котрі виступають за свободу слова. Що особливо показово, то це чітка лінія, яку можна побачити щодо використання військового тиску для запобігання або припинення війни. Було обурення з боку країн або оточення, які живуть в умовах миру та гарантованого процвітання, які мають дуже мало досвіду спілкування з російським президентом і які протягом десятиліть були свідками тоталітарних моделей поведінки лише по телебаченню чи в підручниках з історії, – зазначив автор у матеріалі.

Наголошується, що ті країни, де люди змушені були боротися за свою свободу або зазнали життя за диктатора, були згодні закрити небо над Україною, і ідеологія чи партійні переваги при цьому “практично не грали ролі”.

– Теорія про те, що війни можна уникнути, якщо ми уникнемо ескалації, заснована на помилковому припущенні, що автократичні або диктаторські агресори будуть задоволені, якщо зможуть досягти своєї мети завдяки невтручанню інших. Але в Путіні мало що вказує на те, що це так. Саме ця наївність дозволила йому анексувати Крим у 2014 році. І чого з цього навчився Путін? Він зрозумів, що має сенс продовжувати ескалацію, – сказано у статті.

Зазначається, що якщо Україна впаде, то наступною метою можуть стати країни Балтії або Польща. У такому разі НАТО або доведеться втрутитися, або продовжити тактику невтручання й надалі.

– Ми не даємо людям, які захищають нашу свободу у Києві, Маріуполі, а незабаром і в Одесі та Львові, те, що їм справді потрібно. І ми це робимо, використовуючи юридичні аргументи. Формально, Україна не може бути під відповідальністю НАТО. Але ми діємо як поліцейські, які спостерігають, як на людей нападають через дорогу, і не втручаємося, бо інша сторона вулиці не перебуває під їхньою юрисдикцією. І ось вони лаються, але просто йдуть далі, – порівняв журналіст.

Він називає безсердечною “наполегливість у дотриманні формальностей, з якою Німеччина відмовляє у допомозі”.

Журналіст стверджує, що німці, можливо, програють шанс, наданий ним історією після епохи нацизму.

– У Маріуполі горять будинки, люди голодують, чоловіки мають принизливо роздягатися перед російськими солдатами, навмисне розстрілюють мирних жителів, убивають дітей, на вулицях лежать трупи. І ми, німці, не вважаємо це своїм обов’язком. Наш уряд ще може зробити правильні висновки з історії Німеччини, щоб нам не довелося знову соромитися від того, що ми німці, – резюмував він.

The New York Times – про провалені прогнози розвідок про війну в Україні

У виданні наголошують: спецслужби США вважали, що афганські військові протримаються довше, ніж це сталося насправді, і водночас передбачали швидке падіння Києва, який вистояв.

Повідомляється, що громадяни України навчилися робити коктейлі Молотова за оголошеннями державних служб, а потім записали на відео, як підпалюють російську бронетехніку. Українські солдати чекали у засідці та стріляли західними ракетами по російських танках. Президент країни записав повідомлення з вулиць своєї столиці, де закликав свою країну дати відсіч загарбникам.

– Це був разючий контраст з іншим набором образів лише сім місяців тому, коли таліби без опору увійшли до столиці Афганістану – Кабулу. Більшість афганських військовослужбовців відмовилися від свого обмундирування та зброї. Президент втік до Об’єднаних Арабських Еміратів, залишивши свою країну бойовикам Талібану, з якими вона боролася близько двох десятиліть, – зазначається у статті.

За словами американських законодавців, розвідувальна спільнота та американські військові недооцінили волю обох країн до війни.

Повідомляється, що якби погляд США на Афганістан був більш реалістичним, зусилля з евакуації афганців, які допомагали американським військовим зусиллям, могли б розпочатися раніше – або, можливо, частину з мільярдів доларів, витрачених на навчання кабульських військових, можна було б витратити інакше.

– Щодо України, то, на думку законодавців з обох боків проходу, якби Сполучені Штати краще зрозуміли, наскільки сильним та ефективним буде український опір російському вторгненню, вони могли б відправити в країну більше зброї раніше, – сказано у матеріалі.

Журналісти наголошують, що українські військові перейшли у контрнаступ, що свідчить про те, що керівництво країни має намір зробити більше, ніж просто захистити Україну від російського вторгнення.

– За останній тиждень українські сили використовували танки та винищувачі для атак російських позицій під Києвом та іншими містами, демонструючи, що їхня мета – не відвоювати територію, а знищити російські війська. Це ознака не лише продуманої стратегії, а й явного наміру України перемогти російську армію та виграти війну, – зазначають у виданні.

Тепер представники розвідки вважають, що російська війна в Україні зазнає невдачі.

Проте очікують, що президент РФ Володимир Путін змінить свою тактику, подвоївши жорсткі атаки, які він використав останніми тижнями, або спробує загострити ситуацію, намагаючись змусити Захід припинити підтримку України.

Business Insider: Володимир Зеленський пише майбутнє кризового лідерства

Журналісти наголошують: Зеленський зараз, починаючи від зовнішності, закінчуючи поведінкою, задає тон для образу сучасного кризового лідера.

– Від його зовнішності – неголеного обличчя та простих темно-зелених футболок та светрів на блискавці – до його прямого та пристрасного тону, його активного використання соціальних мереж та його присутності на вулицях Києва, Зеленський змінює образ того, як має поводитися сучасний світовий лідер, – йдеться у статті.

Зазначається також, що Зеленський використовує всі можливості, щоб донести почуття своєї країни до світу і не боїться апелювати до емоцій.

Джерело: CNN, Sky News, Politico, The New York Times, Business Insider