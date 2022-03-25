Как остановить войну и почему недооценили Украину и Зеленского – взгляд иноСМИ

В четверг, 24 марта, на 29 день войны в Украине, которую развязала Российская Федерация из-за имперских амбиций ее президента Владимира Путина, иностранные СМИ продолжают размышлять о том, каким образом можно остановить войну, какова роль каждой из стран в этом конфликте, а также анализировать, почему иностранные разведки настолько недооценили Украину и президента Владимира Зеленского.

Sky News о разочаровании Зеленского из-за переговоров в Брюсселе

В издании подчеркивают: президент Украины будет разочарован сегодняшними переговорами в Брюсселе, так как этот саммит провалился как минимум на одном критическом уровне.

Отмечается, что мировые лидеры весь день говорили о своей приверженности Украине, “гордо хвастаясь единством на публике”.

– Но, по правде говоря, президент Зеленский, человек, которого поддерживал этот саммит, будет разочарован. Это стало очевидным на пресс-конференции Бориса Джонсона, где некоторые разногласия и проблемы стали видны особенно четко, – отмечают журналисты.

Они напомнили, что Зеленский отказался от своей просьбы о бесполетной зоне и вместо этого попросил отправить в Украину больше реактивных самолетов и танков, однако на пресс-конференции стало ясно, что НАТО согласия не дало.

Так, премьер-министр Британии Борис Джонсон, который последовательно выступает с поддержкой Украины, заявил, что в НАТО “думают, что могут сделать, чтобы помочь”.

– Зеленский действительно требовал танки и самолеты. На это есть особая причина. Президент Зеленский хочет освободить Мариуполь, чтобы помочь тысячам украинцев в городе… С точки зрения логистики на данный момент это выглядит очень сложно… Но мы очень хорошо понимаем, о чем он просит, – сказал он.

В издании отметили, что Борис Джонсон “выглядел опустошенным в конце конференции, выступив в качестве сторонника президента Зеленского, а затем наткнувшись на черту, которую никто не мог переступить, опасаясь, что это может втянуть Запад в какой-то гораздо более крупный конфликт”.

CNN о сценариях завершения войны, которую развязала Россия в Украине

В издании рассматривают несколько вероятных сценариев того, что произойдет дальше. Один из них заключается в том, что война в Украине может стать затяжным конфликтом.

Однако журналисты отмечают, что Россия потеряла в этой войне значительное количество солдат, оружия и техники.

Они подчеркивают, что хотя в прошлом Москва участвовала в затяжных конфликтах, она не захочет закончить этот конфликт с полностью уничтоженной армией.

Другим вариантом, по их мнению, является еще один рывок и всплеск активности РФ.

– У России все еще есть возможности и резервы, и будет наблюдаться всплеск интенсивности, поскольку она будет пытаться ввести больше войск, – цитируют в издании научного сотрудника Института национальных стратегических исследований Университета национальной обороны США Джеффри Манкоффа.

Журналисты напоминают, что в недавнем обновлении Министерства обороны Британии говорится о том, что Россия стягивает войска со всей страны, вплоть до Тихоокеанского флота, а также – боевиков из Армении и частных военных компаний, сирийцев и других наемников.

Вопрос в том, как долго Россия сможет продолжать с высокими потерями личного состава.

– Конечно, будет больше войск и другого оборудования и помощи, но есть момент, когда будет трудно поддерживать такой оперативный темп, особенно цифры, которые мы слышали от обеих сторон с точки зрения потерь в людях и вооружении – это превышает возможности пополнения запасов, – оценил Манкофф.

Politico: Германия извлекла неверный урок из своей истории

В издании отмечают, что для таких тиранов, как Владимир Путин, сдержанность – это лишь приглашение к дальнейшей эскалации.

Автор материала, немецкий журналист Матиас Депфнер, рассказывает о таком феномене, как чувство коллективного стыда, появившееся у жителей Германии в связи со Второй мировой войной и во многом определяющее политику страны в наши дни.

Однако отмечает, что даже история с Адольфом Гитлером явно демонстрирует, что политика умиротворения агрессора не работает.

– Как вообще можно было пытаться вести переговоры с кем-то вроде Гитлера? Почему интервенция союзников заняла так много времени и почему она не была намного более жесткой? Можно было бы спасти миллионы еврейских жизней. Миллионы солдат, возможно, не были бы отправлены на смерть. И бомбардировок Дрездена и других городов не должно было быть. Вот уроки, которые я извлек из Второй мировой войны: расизм – никогда больше! Геноцид – никогда больше! Нетерпимость – никогда больше! И умиротворение – никогда больше! – говорится в статье.

Сообщается, что авторитетные эксперты в области конституционного права, такие как Отто Лухтерхандт или Кристиан Томушат, отмечают, что происходящее в Мариуполе уже можно классифицировать как геноцид – уничтожение украинского народа на конкретной территории.

– Россияне стремятся уничтожить эту часть украинского населения в рамках своей попытки захватить город, что, в случае успеха, стало бы геноцидом, – цитируют Томушата в статье.

Отмечается, что реакция на недавние требования Украины и других стран НАТО о вмешательстве в войну была “очень разнообразной и очень показательной”: призывы к поставкам оружия, мобилизации войск или, возможно, даже к созданию бесполетной зоны, чтобы остановить убийства, приветствовались странами Центральной и Восточной Европы, но не в Германии и Швейцарии.

Там – полнейшее смятение.

– Когда я написал в газете Bild, что предлагаю членам НАТО оказать Украине военную поддержку, меня обвинили в “разжигании войны”. Немецкого журналиста Дениза Юселя, который открыто выступал за закрытие воздушного пространства над Украиной, даже попросили уйти в отставку с поста президента ПЕН-ассоциации писателей, выступающих за свободу слова. Что особенно показательно, так это четкая линия, проявившаяся в отношении использования военного давления для предотвращения или прекращения войны. Было возмущение со стороны стран или окружения, которые живут в условиях мира и гарантированного процветания, у которых очень мало опыта общения с российским президентом и которые на протяжении десятилетий были свидетелями тоталитарных моделей поведения только по телевидению или в учебниках по истории, – отметил автор в материала.

Подчеркивается, что те страны, где люди вынуждены были бороться за свою свободу или испытали жизнь при диктаторе, были согласны закрыть небо над Украиной, и идеология или партийные предпочтения при этом “практически не играли роли”.

– Теория о том, что войны можно избежать, если мы избежим эскалации, основана на ложном предположении, что автократические или диктаторские агрессоры будут довольны, если смогут достичь своих целей благодаря невмешательству других. Но в Путине мало что указывает на то, что это так. Именно эта наивность позволила ему аннексировать Крым в 2014 году. И чему из этого научился Путин? Он понял, что имеет смысл продолжать эскалацию, – сказано в статье.

Отмечается, что если Украина падет, следующей целью могут стать страны Балтии или Польша. В таком случае НАТО или придется вмешаться, или продолжить действующую тактику.

– Мы не даем людям, защищающим нашу свободу в Киеве, Мариуполе, а вскоре и в Одессе и Львове, то, что им действительно нужно. И мы делаем это, используя юридические аргументы. Формально Украина не может быть под ответственностью НАТО. Но мы действуем как полицейские, наблюдающие, как на людей нападают через дорогу, и не вмешиваемся, потому что другая сторона улицы не находится под их юрисдикцией. И вот они ругаются, но просто идут дальше, – сравнил журналист.

Он называет бессердечной “настойчивость в соблюдении формальностей, с которой Германия отказывает в помощи”.

Журналист утверждает, что немцы, возможно, проигрывают шанс, предоставленный им историей после эпохи нацизма.

– В Мариуполе горят дома, люди голодают, мужчины должны унизительно раздеваться перед российскими солдатами, умышленно расстреливают мирных жителей, убивают детей, на улицах лежат трупы. И мы, немцы, не считаем это своей обязанностью. Наше правительство еще может сделать правильные выводы из истории Германии, чтобы нам не пришлось снова стыдиться того, что мы немцы, – резюмировал он.

The New York Times – о проваленных прогнозах разведок о войне в Украине

В издании подчеркивают: спецслужбы США считали, что афганские военные продержатся дольше, чем это вышло на самом деле, и, в то же время, предсказывали быстрое падение Киева, который выстоял.

Сообщается, что граждане Украины научились делать коктейли Молотова по объявлениям государственных служб, а затем записали на видео, как поджигают российскую бронетехнику. Украинские солдаты ждали в засаде и стреляли западными ракетами по российским танкам. Президент страны записал сообщения с улиц своей столицы, в которых призвал свою страну дать отпор захватчикам.

– Это был разительный контраст с другим набором образов всего семь месяцев назад, когда талибы без сопротивления вошли в столицу Афганистана Кабул. Большинство афганских военнослужащих отказались от своего обмундирования и оружия. Президент сбежал в Объединенные Арабские Эмираты, оставив свою страну боевикам Талибана, с которыми она сражалась около двух десятилетий, – отмечается в статье.

По словам американских законодателей, разведывательное сообщество и американские военные недооценили волю обеих стран к войне.

Сообщается, что если бы взгляд США на Афганистан был более реалистичным, усилия по эвакуации афганцев, помогавших американским военным усилиям, могли бы начаться раньше – или, возможно, часть миллиардов долларов, потраченных на обучение кабульских военных, можно было бы потратить по-другому.

– Что касается Украины, то, по мнению законодателей по обе стороны прохода, если бы Соединенные Штаты лучше понимали, насколько сильным и эффективным будет украинское сопротивление российскому вторжению, они могли бы отправить в страну больше оружия раньше, – сказано в материале.

Журналисты подчеркивают, что украинские военные перешли в контрнаступление, что свидетельствует о том, что руководство страны намерено сделать больше, чем просто защитить Украину от российского вторжения.

– За последнюю неделю украинские силы использовали танки и истребители для атак российских позиций под Киевом и другими городами, демонстрируя, что их цель – не отвоевать территорию, а уничтожить российские войска. Это признак не только продуманной стратегии, но и явного намерения Украины победить российскую армию и выиграть войну, – отмечают в издании.

Теперь представители разведки считают, что российская война в Украине терпит неудачу.

Однако ожидают, что президент РФ Владимир Путин изменит свою тактику, удвоив жесткие атаки, которые он использовал в последние недели, или попытается обострить ситуацию, пытаясь заставить Запад прекратить поддержку Украины.

Business Insider: Владимир Зеленский пишет будущее кризисного лидерства

Журналисты подчеркивают: Зеленский сейчас, начиная от внешности, заканчивая поведением, задает тон для образа современного кризисного лидера.

– От его внешности – небритого лица и простых темно-зеленых футболок и свитеров на молнии – до его прямого и страстного тона, его активного использования социальных сетей и его присутствия на улицах Киева, Зеленский меняет образ того, как должен вести себя современный мировой лидер, – говорится в статье.

Отмечается также, что Зеленский использует все возможности, чтобы донести чувства своей страны до мира и не боится апеллировать к эмоциям.

Источник: CNN, Sky News, Politico, The New York Times, Business Insider