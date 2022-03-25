На 30-ту добу повномасштабної війни в Україні російські війська втратили вже понад 16 тис. осіб та сотні одиниць військової техніки.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати путінських військ у війні в Україні з 24 лютого по 25 березня орієнтовно становлять:

• близько 16 100 осіб особового складу (за добу втрати зросли приблизно на 300 осіб);

• 561 танк (+31 за добу);

• 1 625 бойових броньованих машин (+28 за добу);

• 291 артилерійська система (+11 за добу);

• 90 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню (+8 за добу);

• 49 одиниць засобів ППО (+2 за добу);

• 115 літаків (+7 за добу);

• 125 гелікоптерів (+1 за добу);

• 1 089 одиниць автомобільної техніки (+56 за добу);

• 5 кораблів/катерів (+1 за добу);

• 72 цистерни з ПММ;

• 53 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3 за добу);

• 18 одиниць спеціальної техніки (+2 за добу).

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані уточнюються, оскільки висока інтенсивність боїв ускладнює підрахунок.

На 30-у добу повномасштабної війни РФ проти України на Київщині тривають бої в Бучанському районі. Найгарячішими точками є Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаївської громади.

Збройні сили України продовжують обороняти місто Чернігів. По області тривають активні бої. Як минула ніч в інших регіонах України – читайте в матеріалі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ