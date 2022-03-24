Вночі російський ворог ракетами та фосфорними бомбами обстріляв Луганщину. Відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні Рубіжного та Сєвєродонецька.

В районі Попасної, за підтримки артилерії, ворог намагався просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Проте зазнав втрат.

– Вчора о 7.45 рашисти завдали удару по північній околиці Рубіжного. Сьогодні вночі на Рубіжне скинули фосфорну бомбу, – зазначив Гайдай.