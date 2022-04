За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карту бойових дій від Institute for the study of war та CTP, яка умовно відображає ситуацію в містах України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 02.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 2 квітня 2022 року

За інформацією Генштабу ЗСУ, на ранок 2 квітня ворожі війська продовжують відступати на деяких напрямках. Ймовірно пізніше вони стануть підсиленням окупаційних військ для наступу на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

Також відзначається передислокація російських військ та підрозділів так званої Придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

1 квітня російські окупаційні війська відводили частину своїх підрозділів з півночі Київської області у бік білоруського кордону. Окрім власної військової техніки у колонах помічені легкові та вантажні автомобілі, автобуси, які терористи вкрали у жителів тимчасово зайнятих місць. Також вони вивозять і награбоване майно.

У Чернігівській області тривають бої біля міста. Напередодні ЗСУ звільнили кілька сіл неподалік Чернігова, в київському напрямі. Інтенсивність обстрілів міста за добу зменшилась.

На Донеччині широких наступальних дій з боку противника не відбувалося, натомість обстріли по всій лінії зіткнення тривають.

За добу серед цивільних 7 загиблих, серед них одна дитина і 22 поранених. Найсильніші обстріли і руйнування: Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Вугледар. Мар’їнку зранку намагалася штурмувати ворожа піхота, ЗСУ відбивають атаки.

Маріуполь заблокований, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж до міста не зайшов – російський окупант не пускає.

У Луганській області йдуть потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної. Пошкоджено 20 об’єктів, серед них — 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, об’єкти інфраструктури. Від вогню росіян загинуло 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я 4 людини.

У Харкові збільшилася інтенсивність обстрілів, увечері ракета влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв немає. Тривають обстріли житлових районів. По області тривають бої на Ізюмському напрямку. З населених пунктів району евакуйовують людей, за вчора — 2500 тисячі.

Уночі відбувались обстріли Миколаївського району. Тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в Миколаєві, за останнім даними жертвами стали вже 27 людей.

На Херсонщині тривають вибухи та постріли. На кордонної із Миколаївською та Дніпропетровською областями за останню добу велися бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки місцевих жителів. Ці райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.

Втрати росіян в Україні станом на 1 квітня 2022 року

близько 17,7 тис. особового складу,

625 танків,

1 751 бойових броньованих машин,

316 одиниць артилерійських систем,

96 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

143 літаків,

131 гелікоптер,

1 220 одиниця автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

85 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

24 одиниці спеціальної техніки.

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ