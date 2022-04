За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карту бойових дій від Institute for the study of war та CTP, яка умовно відображає ситуацію в містах України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 03.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 3 квітня 2022 року

Станом на ранок 3 квітня Генштаб ЗСУ повідомляє про продовження відступу російських військ на деяких напрямках.

Терористи продовжують нехтувати правилами ведення війни та розміщують озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів. Нелюди проводять фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

Українським військовим до 2 квітня вдалось звільнити ще кілька сіл неподалік Чернігова.

У Київській області ЗСУ та сили оборони продовжували зачистку населених пунктів у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах, звідки окупанти відводять свої війська та мінують довколишні території.

По Дніпропетровській області російські війська завдали 10 ракетних ударів, пошкодивши інфраструктурні об’єкти в Дніпрі та Кривому Розі й поранивши двох людей. Чотири ракети Збройним силам України вдалося збити.

Уночі 2 квітня росіяни завдали удару по одному з інфраструктурних обʼєктів Полтави, а вранці – по об’єктах Кременчука.

Хаотично з артилерії ворог обстрілював житлові райони Харкова.

Атакували військові РФ Очеретинську громаду Донецької області. Під обстрілами упродовж доби були Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Березове та Тошківка Луганської області.

Постраждали люди внаслідок боїв у Бериславському та Херсонському районах. Прокуратура відкрила провадження за фактом вбивства цивільних.

Втрати росіян в Україні станом на 2 квітня 2022 року

близько 17,8 тис. особового складу,

631 танк,

1 776 бойових броньованих машин,

317 одиниць артилерійських систем,

100 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

143 літаки,

134 гелікоптери,

1 236 одиниць автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

87 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

24 одиниці спеціальної техніки.

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ