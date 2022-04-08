Інформація про встановлення окупантами контролю над центром Маріуполя – фейк

Російські окупанти другий день поспіль поширюють фейки про те, що вони начебто взяли під контроль центр Маріуполя.

Однак радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко запевнив, що інформація не відповідає дійсності. За його словами, фактично загарбники просунулись у контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру.

Саме в цьому квадраті розташовані будівлі евакуйованих обласної прокуратури та СБУ.

– Назвати це контролем “центру міста” – російське перебільшення. Це все знаходиться далеко від центру і швидше це можна назвати околицями міста, – пояснив він.

Петро Андрющенко додав, що під українським контролем залишаються Приморській район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам порт і власне території заводів. Навіть за площею це більша частина міста.

Водночас у Генштабі Збройних сил України повідомляють, що російські окупанти продовжують готуватися до наступу на сході країни. Свої основні зусилля вони зосереджують на захопленні Маріуполя та веденні наступу в районі міста Ізюм.

Фото: Маріупольська міська рада