Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Информация об установлении оккупантами контроля над центром Мариуполя — фейк

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Информация об установлении оккупантами контроля над центром Мариуполя — фейк

Российские оккупанты второй день подряд распространяют фейки о том, что они якобы взяли под контроль центр Мариуполя.

Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заверил, что информация не соответствует действительности. По его словам, фактически захватчики продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драмтеатра.

Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных областной прокуратуры и СБУ.

— Назвать это контролем “центра города” – российское преувеличение. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окраинами города, – объяснил он.

Петр Андрющенко добавил, что под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам порт и собственно территории заводов. Даже по площади это большая часть города.

В то же время в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают, что российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на востоке страны. Свои основные усилия они сосредоточивают на захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм.

Фото: Мариупольский городской совет

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка