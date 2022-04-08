Информация об установлении оккупантами контроля над центром Мариуполя — фейк

Российские оккупанты второй день подряд распространяют фейки о том, что они якобы взяли под контроль центр Мариуполя.

Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заверил, что информация не соответствует действительности. По его словам, фактически захватчики продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драмтеатра.

Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных областной прокуратуры и СБУ.

— Назвать это контролем “центра города” – российское преувеличение. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окраинами города, – объяснил он.

Петр Андрющенко добавил, что под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам порт и собственно территории заводов. Даже по площади это большая часть города.

В то же время в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают, что российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на востоке страны. Свои основные усилия они сосредоточивают на захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм.

Фото: Мариупольский городской совет