Російські окупанти продовжують готуватися до наступу на сході України. Свої основні зусилля зосереджують на захопленні Маріуполя та веденні наступу у районі міста Ізюм.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, противник намагається прорвати оборону угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

Збройні сили Білорусі проводять оперативну та бойову підготовку військових на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону.

У Генштабі наголошують, що все ще ймовірні ракетні та авіаудари з території Білорусі по об’єктах військової та цивільної інфраструктури нашої держави.

Є інформація, що у Білорусі набирають так званих добровольців для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Наразі інформація уточнюється.

Російський окупант завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового у районах Брянської та Курської областей.

Також ворог намагається відновити ділянки залізниці з міста Куп’янськ до Харкова, Ізюма та міста Сватове. Для цього залучили підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля.

Російські військові продовжують блокувати Харків, мінують територію.

В Ізюмі бойовики ДНР виконують функції місцевої “поліції”: перевіряють документи, проводять незаконні обшуки місцевого населення.

Також окупанти намагаються взяти під контроль населені пункти Попасна та Рубіжне.

Продовжуються авіаобстріли та із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

На території Донецької та Луганської областей минулої доби відбили сім атак російського ворога, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 – автомобільної техніки противника.