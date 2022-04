Розвідка Великої Британії показала на карті, якою стала розстановка сил в Україні на 8 квітня.

Зокрема, згідно з її даними, північ країни повністю очищена від окупантів із Російської Федерації, тоді як на півдні та сході країни продовжуються бої між українськими та російськими військами.

РФ все ще контролює частину території України.

У Міноборони Британії зазначили, що незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває. Там повідомили, що показують свіжу карту територій, які окуповані та за які точаться бої.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 April 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 8, 2022