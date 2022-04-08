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Факти / Світ

Україна звільняється від російських загарбників: карта британської розвідки

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна звільняється від російських загарбників: карта британської розвідки

Розвідка Великої Британії показала на карті, якою стала розстановка сил в Україні на 8 квітня.

Зокрема, згідно з її даними, північ країни повністю очищена від окупантів із Російської Федерації, тоді як на півдні та сході країни продовжуються бої між українськими та російськими військами.

РФ все ще контролює частину території України.

У Міноборони Британії зазначили, що незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває. Там повідомили, що показують свіжу карту територій, які окуповані та за які точаться бої.

Зазначимо, що за минулий тиждень були повністю звільнені від рашистів Київська, Чернігівська, Житомирська та Сумська області.

На карті британської розвідки від 2 квітня з’явилися мітки, які позначають, що українські війська пішли у контрнаступ. Цього ж дня Київську область повністю звільнено від російських загарбників.

Війська РФ також пішли з Житомирської та Чернігівської областей, пізніше – із Сумської області, яка ще 7 квітня позначалася як спірна.

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