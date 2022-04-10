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Факти / Україна

Буданов про війну в Україні: Якщо світ проковтне агресію Путіна, вона повториться

Юлія Соколова редакторка стрічки
Буданов про війну в Україні: Якщо світ проковтне агресію Путіна, вона повториться

Якщо світ зараз рішуче не відреагує на повномасштабну агресію Кремля щодо України, вона повторюватиметься знову.

Про це заявив у коментарі британському агентство ВВС очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов.

Він зазначив, що війна в Україні руйнує усталені системи як політичної, так і військової безпеки в світі.

– Це загарбницька війна в серці Європи, яка повністю руйнує існуючі системи політичної та військової безпеки. Якщо світ проковтне агресію Путіна і не запропонує радикального рішення, вона буде повторюватися знову і знову, – наголосив Буданов.

Очільник української розвідки також висловив думку, що спроби НАТО уникнути конфронтації з путінською Росією несуть більші ризики, ніж можлива ескалація між Альянсом та РФ.

– Ризик утримуватися від конфронтації з путінською Росією, а також затримка із наданням Україні потужного озброєння – набагато гірші для НАТО, ніж ризик ескалації, – заявив Буданов.

Агентство ВВС нагадує, що російські війська зазнали серйозної поразки під Києвом, після чого відступили. Зараз же акцент бойових дій змістився на Схід та Південь України.

Агентство також зазначає, що війна в Україні наблизила великі держави, які мають ядерний арсенал, до потенційної конфронтації більше, ніж будь-коли з часів Холодної війни.

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Джерело: ВВС, ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України

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