Священники Украинской Православной Церкви (Московский патриархат) обратились в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую Православную Церковь.

Как сообщил протоиерей УПЦ (МП) Андрей Пинчук, это фактически международный церковный трибунал против российского патриарха.

– Международный церковный трибунал. Именно так наши современники назвали бы высшую судебную инстанцию ​​мирового православия. Речь идет о Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей. Уже многие столетия в Православной Церкви существует традиция обращаться в суд такого Собора в случае серьезных конфликтов. Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против высших церковных сановников, – рассказал протоиерей Пинчук.

Он добавил, что в истории русской церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов, по результатам которого патриаршеств был лишен Патриарх Никон, вместе со своим епископским саном.

— Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь, — рассказал Андрей Пинчук.

Поскольку Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, священники УПЦ обратились к Собору Восточных Церквей.

Они объявили главные обвинения против патриарха Кирилла:

Кирилл проповедует доктрину “русского мира”, которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь; Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия русских войск на территории Украины.

– Мы надеемся, что Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей рассмотрит наше обращение и вынесет свое справедливое решение, – сообщил Андрей Пинчук.

Священники УПЦ (МП) также обратились к предстоятелям поместных православных церквей.

— Мы, священники Украинской Православной Церкви, в эти трагические дни, когда идет жестокая война Российской Федерации против Украины, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного Православия…. Действия российской армии вокруг Харькова, Чернигова, Ахтырки, Гостомеля, Ворзеля и особенно Мариуполя и Бучи имеют очевидные признаки геноцида украинского народа и вызывают возмущение во всем мире, — говорится в обращении.

Они напомнили, что призвали патриарха Кирилла выступить против войны и способствовать прекращению военной агрессии, однако Кирилл проигнорировал эти обращения.

– Более того, с начала войны патриарх Кирилл неоднократно делал публичные заявления, содержавшие фактическую поддержку агрессивных действий Российской Федерации против Украины, – написали священники.

Они повторили тезис предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Эпифания, согласно которому патриарх Кирилл, который на протяжении многих лет в своих публичных заявлениях (в том числе и во время визитов в Украину) утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он несет ответственность, сегодня прямо благословил физическое уничтожение этой паствы русскими войсками.

Священники УПЦ МП поддержали отказ епископов и духовенства своей Церкви от поминовения патриарха Кирилла во время богослужений, “хотя сегодня этого уже мало”.

– Мы четко заявляем о невозможности для себя дальнейшего пребывания в любой форме канонического подчинения Московскому патриарху. Это веление нашей христианской совести. Мы видим жестокие действия русской армии против украинского народа, фактически одобряемые патриархом Кириллом. Как пастыри Церкви, и просто как христиане мы всегда были, будем и будем со своим народом, с теми, кто страдает и нуждается в помощи. Мы полностью поддерживаем украинские государственные власти и Вооруженные Силы Украины в их борьбе против агрессора, — говорится в обращении священников.

Они отметили, что их позиция полностью соответствует Евангелию и церковному преданию.

– Защита Родины от врага является одной из главных христианских добродетелей. Особо хотим подчеркнуть, что наша позиция отвечает и внутреннему законодательству Русской Православной Церкви, — сообщили они.

Священнослужители церкви УПЦ МП напомнили, что патриарх Кирилл, а также многочисленные епископы и священники в России прямо нарушают нормы Основ социальной концепции.

— В частности, в этом документе четко сказано, что Церковь не может оказывать помощь государству и сотрудничать с ним, в случае если государство ведет агрессивную внешнюю войну… Сегодня действия Российской Федерации против Украины ничем иным, как агрессивной внешней войной. Этот факт признан всем мировым сообществом… Позиция Московского патриархата по поводу войны против Украины не соответствует ни нормам христианской морали, ни даже ее собственным нормативным документам., — сообщили они.

Они привели ряд аргументов против действий и заявлений патриарха РПЦ, в которых он путается в истории и выдает свои слова за позицию всего православия.

Как следствие, священники Украинской православной церкви Московского патриархата призвали Предстоятелей Поместных Православных Церквей всего мира:

Четко и однозначно осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины. Призвать президента Российской Федерации Владимира Путина немедленно прекратить войну и уволить все захваченные территории суверенной Украины. Рассмотреть публичные заявления Московского патриарха Кирилла по поводу войны против Украины и дать им оценку в свете Священного Писания и Священного Предания Церкви. Рассмотреть на всеправославном уровне доктрину “русского мира”, которую в течение многих лет пропагандирует патриарх Кирилл и ставшая одним из идейных оправданий войны Российской Федерации против Украины, и дать этой доктрине оценку с точки зрения православного учения и в случае осуждения этой доктрины, привлечь патриарха Кирилла к ответственности и лишить права занимать патриарший престол.

Это обращение открыто к подписанию для духовенства Украинской Православной Церкви.

В своем сообщении священники УПЦ также оставили контакты для того, чтобы подписать обращение против действий РФ и лично патриарха Кирилла.

Под открытым обращением было подписано уже 179 священников, а список регулярно пополняется новыми именами.

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Источник: Андрей Пинчук

Фото: Патриарх Кирилл