Російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія Кіровоградської області ввечері 15 квітня.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

– Кіровоградщина, як і вся Україна пережила неспокійну ніч. Ввечері ворожі ракети дісталися міста Олександрія. Поцілили в інфраструктуру аеродрому, – зазначив він.

За словами Райковича, в результаті ракетного удару є загиблі та поранені. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

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