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Факти / Україна

Росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії – є загиблі та поранені

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
авіабомбардування

Російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія Кіровоградської області ввечері 15 квітня.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

– Кіровоградщина, як і вся Україна пережила неспокійну ніч. Ввечері ворожі ракети дісталися міста Олександрія. Поцілили в інфраструктуру аеродрому, – зазначив він.

За словами Райковича, в результаті ракетного удару є загиблі та поранені. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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