Служба безпеки України (СБУ) отримала чергові перехоплення розмов російських окупантів, з яких стало відомо, що Росія хоче повністю знищити металургійний завод Азовсталь.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Чекаємо тут на “сюрпризи” від Росії – тритонні. Там будемо песець просто. Сказали зрівняти все із землею. Та що б’ють, б’ють, вибивають, а вони… Фронтові літаки прилітатимуть. Азовсталь же луплять авіаударами… Приїжджав підполковник, казав: ви відчуєте це собі, і почуєте, і відчуєте. Прикинь хвиля вибухова, — каже окупант.

На що його дружина запитує, як бути мирному населенню. Російський військовий відповідає, що всі “хто хотів поїхати – поїхали, а залишилися лише патріоти та дуже розумні”.

За його словами, російська армія вже третій день Лисичанськ стирає з лиця землі.

– Та вже набридло. Скільки можна, блін! Все одно все буде зруйноване, розбите. Все одно нічого не залишиться, — спокійно відповів окупант.

У СБУ зазначають, що на аудіозаписі ростовський командир взводу загарбників, що знаходиться за чотири кілометри від Азовсталі.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі російські загарбники завдають ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь.

Армія РФ з артилерії і танків також обстрілює житловий сектор Лівобережного району.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в регіонах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.