Глава РФ Володимир Путін наказав скасувати штурм промислової зони Маріуполя (Донецька область). Йдеться про позиції українських військових на заводі Азовсталь в оточеному російськими загарбниками місті.

Така заява пролунала на його зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, про деталі якої поінформували в пресслужбі Кремля.

Шойгу відзвітував господарю Кремля, що Маріуполь начебто повністю під контролем військ РФ та бойовиків терористичного утворення “ДНР”. На зустрічі з Путіним глава міноборони РФ стверджував, що українські військові заблоковані в промзоні заводу Азовсталь, і для штурму їхніх позицій “потрібно близько трьох-чотирьох днів”.

У відповідь Путін заявив, що “вважає недоцільним” штурм промислової зони Маріуполя. Натомість господар країни-агресора наказав блокувати територію, де перебувають українські війська. Цей наказ Путін мотивував начебто “турботою” про “збереження життя і здоров’я” російських загарбників.

– Пропонований штурм промислової зони вважаю недоцільним. Наказую скасувати… Не треба лізти в ці катакомби і повзати там під землею цими промисловими об’єктами. Заблокуйте цю промислову зону так, щоб муха не пролетіла, – оголосив Путін.

Варто зазначити, що, попри рапорти Шойгу, українські військові продовжують чинити спротив у заблокованому Маріуполі. Як поінформували в полку Азов, попри надскладну ситуацію, українські військові за останні дві доби знищили 3 танки, 2 БМП та БТР.

А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи заяву Кремля, звернув увагу на те, що Путін віддав наказ про повну облогу Азовсталі, де перебувають не лише українські військові, а й мирні громадяни.

– Штурм Азовсталі. Варто звернути увагу, шо слова Путіна (якщо вже їм вірити) кажуть не про скасування штурму, як такого. А про повну облогу. По суті ситуація для наших захисників та цивільних в Азовсталі не зміниться. Тут лише бажання Путіна хоч якось на фоні зруйнованого міста прозвітувати про перемогу, якої немає, – наголосив Андрющенко.

Як відомо, протягом останніх днів у Маріуполі російські загарбники завдавали ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь. Крім того, війська РФ із артилерії і танків хаотично обстрілювали житловий сектор Лівобережного району.

Служба безпеки України перехопила переговори російських окупантів, з яких стало відомо, що РФ хоче повністю знищити металургійний завод Азовсталь (“зрівняти все із землею”).

19 квітня заступник командира полку Азов Святослав Калина Паламар поінформував, що завод Азовсталь розбомблений та знищений практично повністю. Він уточнив, що війська РФ скидають на завод надпотужні бомби, а під завалами перебуває дуже багато людей.

20 квітня окупанти зірвали гуманітарний коридор з Маріуполя. Як повідомила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, евакуацію мирного населення з міста спробують продовжити сьогодні.

Джерело: Полк Азов, Петро Андрющенко, Пресслужба Кремля