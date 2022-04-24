Росія планує “мобілізувати” до своєї армії українських цивільних осіб у частково окупованих Херсонській та Запорізькій областях.

Про це йдеться в публікації Міністерства оборони Великої Британії, в якій наводяться дані британської розвідки з докладним викладом плану РФ.

Як зазначає оборонне відомство, до аналогічних кроків Росія вдається після того, як подібний “призов” був зроблений російським керівництвом в окупованих регіонах Криму та Донбасу.

– Будь-який заклик українських цивільних осіб до російських збройних сил, навіть якщо він буде представлений Росією як добровільна або військова служба відповідно до російського законодавства, буде порушенням статті 51 четвертої Женевської конвенції, – йдеться у твіттері міністерства оборони.

У статті 51 Женевської конвенції йдеться у тому, що держава-окупант не має права змушувати підпорядкованих їй осіб служити у її збройних чи допоміжних силах. Будь-який тиск чи пропаганда на користь добровільного вступу до армії є забороненими.

Окупуюча держава зможе направити на примусову роботу лише таких осіб, яким більш ніж 18 років, і тільки на роботу, необхідну або для потреб окупаційної армії, або на роботу, пов’язану з комунальними підприємствами, харчуванням, житлом, одягом, транспортом та здоров’ям населення зайнятої місцевості. При цьому залучати їх до роботи, пов’язаної з проведенням воєнних дій, також заборонено.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти оголосили “мобілізацію” та хочуть провести “референдум” на Херсонщині.

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Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповідав, що у жителі тимчасово окупованих районів України, щодо яких країна-агресор РФ намагається здійснити “призов”, мають три виходи.

Джерела: Міністерство оборони Великобританії, ООН

Фото: Юрій Соболевський