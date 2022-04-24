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Факти / Україна

Окупанти в Донецьку та Маріуполі хочуть 9 травня провести парад з українськими полоненими – Арестович

Ілля Нежигай редактор стрічки
Окупанти в Донецьку та Маріуполі хочуть 9 травня провести парад з українськими полоненими – Арестович

Російські загарбники планують 9 травня на окупованих територіях Донецька та Маріуполя провести парад з українськими полоненими.

Про це ввечері 23 квітня повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– За нашими даними вони збираються провести парад з нашими полоненими провести у Донецьку та Маріуполі… Це вже воєнний злочин… знущатися так над полоненими є порушенням Женевської конвенції. Втім Росія хоче на це піти, підтримати свої “падаючі штани”, – сказав Олексій Арестович.

Він уточнив, що такі плани окупанти мають саме на російське свято Дня перемоги – 9 травня.

Згідно зі статтею 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, сторони конфлікту зобов’язані заборонити своїм військовослужбовцям вчиняти наругу над людською гідністю, зокрема вдаватись до образливого чи принизливого поводження.

Ст. 14 Конвенції передбачає, що військовополонені за всіх обставин мають право на повагу до їхньої особи й честі.

Раніше про проведення районів Маріуполя повідомляв радник міського голови міста на Азові Петро Андрющенко. За його словами, російські загарбники намагаються створити картинку відновлення мирного життя у Маріуполі.

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Джерело: Фейгин Live

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Фото: Офіс президента

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