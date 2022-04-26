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Факти / Україна

Нічні обстріли Миколаєва і бої в Ізюмському напрямку: ситуація в регіонах України

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
український воїн

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Дніпропетровькій областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

У Запоріжжі ніч була спокійна. Але зранку були прильоти. Обставини та наявність постраждалих осіб встановлюється.

У Харкові інтенсивність нічних обстрілів зменшилася. Водночас в області протягом доби обстрілювали Золочівський район та Дергачі. Ведуться бойові дії в Ізюмському напрямку.

На Луганщині за добу зафіксували 17 обстрілів. Тривають бої в Попасній та Рубіжному. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада. Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження будинків.

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У Донецькій області ніч була неспокійна. Наразі відомо про трьох поранених цивільних: двоє у Мар’їнці, один — у Великій Новосілці. Тривають бої поблизу Лиману. Азовсталь у Маріуполі тримається.

Миколаїв зазнав нічних ворожих обстрілів. Відомо про одного загиблого: внаслідок осколкового поранення загинув чоловік у власному будинку. Детальна інформація щодо інших наслідків з’ясовується.

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Ситуація в Херсонській області напружена. Вибухи та обстріли — майже на всій території регіону. Херсонщина — на межі гуманітарної катастрофи.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій

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Фото: Depositphotos

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