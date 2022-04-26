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Факти / Україна

Карта бойових дій на 26.04.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Війна в Україні

На 62-гу добу повномасштабної війни в Україні російські загарбники не полишають намірів розгромити угруповання Об’єднаних сил у Східній операційній зоні.

Карта бойових дій в Україні на 26.04.2022

Карта бойових дій на 25 квітня 2022

На Слобожанському напрямку загарбники намагаються наступати в напрямку населеного пункту Заводи.

Ворог і далі частково блокує Харків, обстрілюючи підрозділи українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Наступає ворог на Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському, Курахівському, Запорізькому напрямках.

Під масованим вогнем перебувають підрозділи ЗСУ в районі заводу Азовсталь у Маріуполі.

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Упродовж доби поодинокі обстріли українських підрозділів уздовж усієї лінії зіткнення ворог здійснював й на Південнобузькому напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках стан та положення РФ суттєвих змін не зазнали, оскільки активних дій ворог тут не здійснював.

Ознак формування росіянами ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявив Генеральний штаб ЗСУ і на Сіверському напрямку.

Однак відомо, що в суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей Росія посилила охорону кордону та пунктів пропуску, а також протидиверсійні заходи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 62-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУISW

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