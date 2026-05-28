Міністри закордонних справ обговорюють основні інтереси Євросоюзу щодо Росії, тож визначення представника ЄС на можливих майбутніх переговорах про мир для України наразі не на часі.

Про це на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Лімасолі заявила висока представниця Євросоюзу Кая Каллас, пише Інтерфакс-Україна.

Якою є позиція ЄС щодо спецпредставника

За словами Каї Каллас, ЄС має визначити свої базові позиції та вимоги до Росії ще до будь-якого потенційного переговорного процесу. В інтересах Євросоюзу тривалий, стійкий і довготривалий мир, який передбачає також питання відповідальності.

Вона підкреслила, що дискусії про спецпосланника ЄС є хибним напрямом.

– Зараз я вважаю, що це пастка, в яку Росія хоче нас заманити: що ми обговорюємо, хто з ними розмовляє, а вони вже вибирають, хто підходить, а хто ні. Давайте не потрапляти в цю пастку. Переговори – це завжди командна робота. У вас є хороші поліцейські, у вас є погані поліцейські, у вас є стратегія щодо того, як ви сідаєте за стіл переговорів. Ось чому суть набагато важливіша за персоналії, – пояснила Каллас.

Також висока представниця зазначила, що ЄС не зводить свою роль в участі за столом переговорів до мінімальної, адже частина рішень, зокрема щодо санкцій, є виключно європейською компетенцією.

Вона нагадала, що раніше представила перелік вимог ЄС до Росії, серед яких – дотримання міжнародних угод, повага до суверенітету сусідів і відмова від агресії.

Окремо ЄС також порушує питання виведення російських військ із Грузії та Молдови та невтручання у виборчі процеси в інших країнах.

Каллас підсумувала, що підхід ЄС є жорстким, але співмірним із позицією Росії, яка також висуває максималістські вимоги.

Нагадаємо, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що без виходу українських військ із Донбасу переговори про припинення війни не просунуться навіть після нових раундів діалогу.

Пізніше російський представник в ООН Василь Небензя заявив, що для того щоб будь-які мирні домовленості були досягнуті, Росія вимагає від України “усунути основні причини” початку війни. Йдеться, зокрема, про членство України в НАТО.

