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Факти / Україна

Гітлер так вирішував питання євреїв: Фесенко про путінську політику денацифікації

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Гітлер так вирішував питання євреїв: Фесенко про путінську політику денацифікації

Перемога Росії у війні є малоймовірною, однак РФ “постарається” приєднати до свого складу бодай якісь окуповані території.

Про це 1 травня в ефірі марафону FreeДОМ заявив політолог Володимир Фесенко. Він запевнив, що сумнівно оцінює сценарій перемоги країни-агресора.

– Скоріше за все, агресор намагатиметься закріпитися на території України, тобто, окупувати хоча б частину територій і таким чином “повпливати” на Україну та решту країн світу. Однак повної перемоги, ми бачимо, у них не буде, – заявив Володимир Фесенко.

Заявлені Путіним тези щодо “денацифікації” він назвав не чим іншим, як прагненням ліквідувати України і як державу, і як націю.

– Ціль України проста – ми боремося за своє майбутнє, за виживання нашої держави та української нації як такої, – додав Володимир Фесенко.

План Путіна “денацифікувати” Україну політолог порівняв із тим, як лідер нацистів Адольф Гітлер планував “вирішити єврейське питання”.

У цьому сенсі, саме політичні еліти, армія та спецслужби РФ на чолі з Путіним є нацистами ХХІ століття.

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