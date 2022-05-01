Гитлер так решал вопрос евреев: Фесенко о путинской политике денацификации

Победа России в войне маловероятна, однако РФ “постарается” присоединить хоть какие-то оккупированные территории.

Об этом 1 мая в эфире марафона FreeДОМ заявил политолог Владимир Фесенко. Он заверил, что сомнительно оценивает сценарий победы страны-агрессора.

– Скорее всего, агрессор будет пытаться закрепиться на территории Украины, то есть оккупировать хотя бы часть территорий и таким образом “повлиять” на Украину и остальные страны мира. Однако полной победы, мы видим, у них не будет, – заявил Владимир Фесенко.

Заявленные Путиным тезисы по “денацификации” он назвал не чем иным, как стремлением ликвидировать Украину и как государство, и как нацию.

– Цель Украины проста – мы боремся за свое будущее, за выживание нашего государства и украинской нации как таковой, – добавил Владимир Фесенко.

План Путина “денацифицировать” Украину политолог сравнил с тем, как лидер нацистов Адольф Гитлер планировал “решить еврейский вопрос”.

В этом смысле именно политические элиты, армия и спецслужбы РФ во главе с Путиным являются нацистами ХХІ века.