Росія перенаправляє інтернет-трафік через власну мережу на Херсонщині, яку тимчасово окупували. Це означає, що дані, які отримує користувач, йдуть через пристрої Росії.

Про це заявили експерти з кібербезпеки NetBlocks із Лондона. Нещодавно вони виявили повне відключення інтернет-трафіку на території окупованої Херсонської області, а через кілька годин доступ до мережі відновили. Після перемикання виявилося, що весь трафік тепер йде через Росію.

Є велика ймовірність контролю трафіку – з боку Росії можуть закрити доступ до сайтів, сервісів, а також до інших дій, які можуть потрапити під цензуру. Наприклад, можуть поширювати лише неправдиву інформацію про хід війни мешканцям Херсонської області.

З погляду Міноборони Великої Британії, дії Росії у регіоні свідчать про подальше бажання впливати на політичні та економічні аспекти Херсона протягом тривалого часу.

На початку травня російські військові обірвали волоконно-оптичні магістральні лінії та відключили від електрики обладнання операторів у Херсонській та частині Запорізької області. У Держспецзв’язку заявили, що проблеми виникли у всіх українських операторів одночасно.

Українцям на тимчасово окупованих територіях рекомендується слухати радіо на середніх частотах, щоб мати доступ до правдивої інформації.