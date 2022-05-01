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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти відключили зв’язок у Херсонській і Запорізькій областях

Юля Захарченко редакторка стрічки
Мобільний зв'язок

У Херсонській та частині Запорізької областей місцеві жителі залишилися без мобільного зв’язку та доступу до інтернету. Окупанти обірвали волоконно-оптичні магістральні лінії та відключили від електрики обладнання операторів у цих регіонах.

За даними Держспецзв’язку, проблеми виникли одночасно у всіх операторів мобільного зв’язку. Це лише чергова спроба прокремлівських найманців залишити українців без доступу до правди та поширити свою брехливу пропаганду, як це роблять у Росії. Щоб залишатися на зв’язку з Україною, варто слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів. Також українські канали розкодовано на супутнику:

  • супутник: Hotbird 13;
  • частота: 11 219 МГц;
  • поляризація: H (горизонтальна);
  • символьна швидкість: 29 900;
  • корекція помилок: FEC 3/5.

Всіх українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, закликають за можливості переїжджати до інших регіонів та бути обережними.

– Російські прихвосні поставили собі за мету забезпечити свого вождя хоча б якоюсь перемогою, яку він міг би “продати” своєму виборцю. Нездатні досягти бодай якогось результату на полі бою, вони шукають виходи. Один із них – створення нових так званих республік. Однак створення так званої “ХНР” має доволі примарний вигляд – українці, попри агресію щодо них, використання сльозогінного газу та зброї, виходять на проукраїнські акції протесту. Адже саме завдяки зв’язку вони відчували підтримку з боку всієї України, – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку наголосили, що російські найманці почали поширювати фейки про те, що начебто “українське керівництво дало розпорядження відключити зв’язок”. Це неправда, оскільки держава перед повномасштабним вторгненням РФ висловила однозначну позицію – українці повинні мати доступ до зв’язку та інтернету.

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Фото: Pixabay

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