Уранці 4 травня Міноборони Білорусі оголосило про старт раптової перевірки сил реагування.

У відомстві заявили, що військові частини та підрозділи “відпрацюють питання приведення в бойову готовність, здійснять марш у призначені райони та виконають навчально-бойові завдання”.

– Мета перевірки – оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій, – зазначають у Міноборони Білорусі.

У міністерстві повідомляють, що військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах мінливої ​​обстановки. Склад сил, які залучать до перевірки, поетапно нарощуватиметься.

– Це дасть змогу перевірити їхню здатність протидіяти військовим загрозам як на землі, так і в повітрі, – пояснюють у Міноборони Білорусі.

Там стверджують, що перевірка матиме комплексний характер. Увагу зосередять на “системах, які повинні створити сприятливі умови для дій бойових військових частин”.

У Міноборони запевнили, що раптова перевірка сил реагування є однією з найбільш ефективних форм навчання військ і не несе жодної загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.

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Громадян Білорусі попередили, що переміщення значної кількості військової техніки може ускладнити рух дорогами загального користування, та попросили їх бути уважними на дорогах.

У Білорусі стартувала раптова перевірка сил реагування / 7 фотографий

Про переміщення ракетного дивізіону зі складу 465 ракетної бригади Збройних сил Білорусі з пункту постійної дислокації до району призначення в ранковому зведенні 4 травня повідомив і Генеральний штаб ЗСУ.

Водночас українська сторона не зафіксувала активних дій ворога та формування наступальних угруповань на Волинському та Поліському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

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Джерело: Міноборони Білорусі, Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони Білорусі