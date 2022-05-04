У Білорусі стартувала раптова перевірка сил реагування

Уранці 4 травня Міноборони Білорусі оголосило про старт раптової перевірки сил реагування.
У відомстві заявили, що військові частини та підрозділи “відпрацюють питання приведення в бойову готовність, здійснять марш у призначені райони та виконають навчально-бойові завдання”.
– Мета перевірки – оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій, – зазначають у Міноборони Білорусі.
У міністерстві повідомляють, що військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах мінливої обстановки. Склад сил, які залучать до перевірки, поетапно нарощуватиметься.
– Це дасть змогу перевірити їхню здатність протидіяти військовим загрозам як на землі, так і в повітрі, – пояснюють у Міноборони Білорусі.
Там стверджують, що перевірка матиме комплексний характер. Увагу зосередять на “системах, які повинні створити сприятливі умови для дій бойових військових частин”.
У Міноборони запевнили, що раптова перевірка сил реагування є однією з найбільш ефективних форм навчання військ і не несе жодної загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.
Громадян Білорусі попередили, що переміщення значної кількості військової техніки може ускладнити рух дорогами загального користування, та попросили їх бути уважними на дорогах.
Про переміщення ракетного дивізіону зі складу 465 ракетної бригади Збройних сил Білорусі з пункту постійної дислокації до району призначення в ранковому зведенні 4 травня повідомив і Генеральний штаб ЗСУ.
Водночас українська сторона не зафіксувала активних дій ворога та формування наступальних угруповань на Волинському та Поліському напрямках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.
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Джерело: Міноборони Білорусі, Генштаб ЗСУ
Фото: Міноборони Білорусі