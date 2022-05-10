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Факти / Світ

Німеччина має намір поставити Україні артилерійські установки Гепард – Бербок

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Німеччина має намір поставити Україні артилерійські установки Гепард – Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила під час брифінгу 10 травня, що її країна планує поставити Україні зенітні самохідні артилерійські установки Гепард.

Водночас, вона зазначила, що постачання пройдуть після того, як німці домовляться з третіми країнами про постачання снарядів до них.

– Ми вже поставили 16 млн снарядів, тисячі набоїв, Стінгери та Стрілу. Але також інші засоби, медичні препарати. Ми говорили про броньовані машини. Але, наприклад, щодо Гепардів. Ми можемо їх постачати, але ми не маємо для них снарядів… Ми намагаємося зараз знайти снаряди у тих країн, які їх можуть постачати для Гепардів. Наступним кроком будуть постачання танків та гаубиць, ми надаватимемо можливості для боротьби з дронами та наземними військами, – заявила Бербок.

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