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Факти / Світ

Пентагон: Україна отримала перший гелікоптер Мі-17 від США

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Пентагон: Україна отримала перший гелікоптер Мі-17 від США

У вівторок, 10 травня, Україна отримала перший із 11 гелікоптерів, які мають поставити США. Про це повідомив Пентагон.

За даними Washington Post, транспортні літаки Мі-17 колись призначалися для Афганістану, але це було до падіння уряду, що підтримувався США. Такі вертольоти переважно використовуються для перевезення особового складу, але можуть бути озброєні ракетами та гарматами для використання у ситуаціях безпосередньої авіаційної підтримки.

США також нададуть Україні комплекти, що містять пристрої з лазерним наведенням, які зроблять ракети точнішими, заявив Пентагон.

Така універсальність буде корисною у битві за Донбас, де Росія зосередила свої сили у спробі захопити більше території.

Гелікоптери можуть бути використані для переміщення солдатів полем бою та медичної евакуації величезним регіоном.

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