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Факты / Мир

Пентагон: Украина получила первый вертолет Ми-17 от США

Анастасия Гевко, редактор ленты
Пентагон: Украина получила первый вертолет Ми-17 от США

Во вторник, 10 мая, Украина получила первый из 11 вертолетов, которые должны поставить США. Об этом сообщил Пентагон.

По данным Washington Post, транспортные самолеты Ми-17 когда-то предназначались для Афганистана, но это было до падения поддерживаемого США правительства. Такие вертолеты в основном используются для перевозки личного состава, но могут быть вооружены ракетами и пушками для использования в ситуациях непосредственной авиационной поддержки. 

США также предоставят Украине комплекты, содержащие устройства с лазерным наведением, которые сделают ракеты более точными, заявил Пентагон.

Такая универсальность будет полезна в битве за Донбасс, где Россия сосредоточила свои силы в попытке захватить больше территории. 

Вертолеты могут быть использованы для перемещения солдат по полю боя и медицинской эвакуации по огромному региону. 

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