Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів евакуації військових із Маріуполя – Зеленський

Україна робить усе, аби вивезти поранених військових із Маріуполя, проте РФ відкидає всі можливі варіанти евакуації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський та наголосив, що для деблокади Маріуполя військовим шляхом не вистачає озброєння від партнерів.

– Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоби організувати порятунок для них (військових, – Ред.). Але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів. Ми запитували у наших партнерів і потрібну зброю, щоб деблокувати Маріуполь, але саме тієї зброї саме в такому обсязі, який потрібен для деблокади Маріуполя, зараз немає, — заявив Зеленський у зверненні до керівництва Республіки Мальти.

10 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що у місті на евакуацію чекають ще 100 тис. людей.

Джерело: Володимир Зеленський