Святкують на кістках: окупанти звозять тіла маріупольців до братської могили

Сьогодні сотні вбитих російськими окупантами маріупольців продовжують звозити до братської могили біля селища Виноградне.

Воно розташоване у Лівобережному районі Маріуполя.

– Окупанти святкують День перемоги на кістках маріупольців. Сотні вбитих російською армією містян продовжують звозити до братської могили біля селища Виноградне. Сектор захоронення суттєво збільшився, – повідомляють у Маріупольській міській раді.

Нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі виявили ще одне місце масового поховання. Воно розташоване біля кладовища Виноградне у Лівобережному районі.

Також міський голова Маріуполя Вадим Бойко повідомляв, що у братській могилі у селі Мангуш, яке розташоване неподалік від Маріуполя, може перебувати від 3 до 9 тис. загиблих.

Російські окупанти заблокували Маріуполь ще на початку березня. За цей час вони майже зрівняли його із землею, знищивши близько 95-98% усіх будівель.

За час блокади міста від рук російських окупантів загинули понад 20 тис. жителів. Це вдвічі більше, ніж за два роки окупації під час Другої світової війни. Ще понад 40 тис. людей примусово вивезли до Росії або до так званої ДНР.

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Джерело: Маріупольська міська рада