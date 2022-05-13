У Маріуполі, зокрема на Азовсталі, ситуація стає складнішою з кожним днем. Вранці 13 травня російські окупанти почали наземну операцію штурму заводу.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину заводу. Практично в прямому ефірі. Ситуація день на день стає складнішою, – написав він у Telegram.

У Генштабі ЗСУ також повідомляють, що російські війська зосередили всі свої сили на блокуванні українських захисників на Азовсталі та продовжують завдавати авіаційних та артилерійських ударів.

Раніше віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що тривають складні переговори щодо евакуації з Азовсталі важкопоранених бійців в обмін на полонених росіян.

Фото: Петро Андрющенко