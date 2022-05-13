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Факты / Украина

Ситуация становится сложнее: оккупанты начали наземную операцию штурма Азовстали

Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор
Штурм Азовсталі

В Мариуполе, в частности, на Азовстали, ситуация становится более сложной с каждым днем. Утром 13 мая российские оккупанты начали наземную операцию штурма завода.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится более сложной, — написал он в Telegram.

В Генштабе ВСУ также сообщают, что российские войска сосредоточили все свои силы на блокировании украинских защитников на Азовстали и продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что продолжаются сложные переговоры по эвакуации из Азовстали тяжелораненых бойцов в обмен на пленных россиян.

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Битва за Азовсталь: все, что известно о ситуации со штурмом завода

Фото: Петр Андрющенко

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