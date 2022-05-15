Контратаки ЗСУ на Ізюмському напрямку та важка ситуація на Донбасі: що відбувається на 81-й день війни (онлайн)

Сьогодні розпочалася 81-а доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати українські міста ракетами.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських політичних партій.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ контратакували ворожі війська на Ізюмському напрямку на Харківщині, що може свідчити про поступовий перехід ворога до оборони.

Також Зеленський повідомив, що ситуація на Донбасі залишається важкою, але оскільки відбувається контрнаступ у Харківській області, так буде звільнено і всю Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зазнала стратегічної поразки, а Україна входить у довгострокову фазу війни.

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Туреччина та КНР намагаються допомогти з евакуацією тяжко поранених захисників Азовсталі.

Найважливіші події 81-го дня – у трансляції Фактів ICTV.