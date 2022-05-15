Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 80 день війни
Вбили Вбили
227 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Контратаки ЗСУ на Ізюмському напрямку та важка ситуація на Донбасі: що відбувається на 81-й день війни (онлайн)

Контратаки ЗСУ на Ізюмському напрямку та важка ситуація на Донбасі: що відбувається на 81-й день війни (онлайн)

Сьогодні розпочалася 81-а доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати українські міста ракетами.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських політичних партій.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ контратакували ворожі війська на Ізюмському напрямку на Харківщині, що може свідчити про поступовий перехід ворога до оборони.

Також Зеленський повідомив, що ситуація на Донбасі залишається важкою, але оскільки відбувається контрнаступ у Харківській області, так буде звільнено і всю Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зазнала стратегічної поразки, а Україна входить у довгострокову фазу війни.

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Туреччина та КНР намагаються допомогти з евакуацією тяжко поранених захисників Азовсталі.

Найважливіші події 81-го дня – у трансляції Фактів ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:56 - 15 травня

Російський наступ на Донбасі все ще залишає ситуацію складною, втім контрнаступ ЗСУ під Харковом сприяє тому, що окупанти підуть з українських територій.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під вечірнього звернення на 80 день війни, 14 травня.

– Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80 день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють усіх цих намагань. Я дякую кожному і кожній, хто тримає оборону і наближає її для Донбасу і для Приазов’я, і для Херсону. Те саме, що зараз відбувається на Харківщині: крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що своїми діями Росія ставить під загрозу голоду десятки країн.

– Одне з питань, яким займаюся фактично щоденно, – це продовольча безпека. Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду, – сказав український лідер.

За його словами, це ще один стимул для антивоєнної коаліції діяти більш рішучо разом.

– Зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду. Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку, – пояснив президент Зеленський.

ДжерелоОфіс президента

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:54 - 15 травня

Збройні сили України завдали удару по ворожому командному пункту в Херсонській області.

Як зазначив радник керівника офісу президента Олексій Арестович, командний пункт був “дуже високого рівня”.

– З ефективних новин ми накрили пункт управління дуже високого рівня – не нижче за бригадний, а, можливо, і вище, у Херсонській області. Чому дуже високого? Тому що для правобережжя це дуже високий рівень. І там боєкомплект години три детонував навколо, биту техніку везли. Коротше, добре потрапили на Херсонщину, – розповів Олексій Арестович.

Джерело: Фейгин Live

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка