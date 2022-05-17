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Факти / Україна

У Хмельницькому тролейбус в’їхав в електроопору, є загибла

Людмила Цимбалюк, журналістка Факти ICTV, м. Вінниця
ДТП у Хмельницькому

Вранці 17 травня у Хмельницькому сталася смертельна ДТП за участю тролейбуса. В результаті якої одна людина загинула, ще 5 – постраждали.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Хмельницькій області.

Постраждали пасажири тролейбусу, який рухався по одному із маршрутів міста. Та в’їхав в електроопору. Близько години поліція та рятувальники ліквідовували наслідки ДТП.

– Особовим складом відділення було проведено роботу по рятуванню водія тролейбусу та деблокування тіла загиблої, – говорить рятувальник пожежної частини м. Хмельницький Михайло Пастух.

Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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Джерело: ГУ ДСНС в Хмельницькій області

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Фото: ГУ ДСНС в Хмельницькій області

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