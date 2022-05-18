Травень, 18 в 12:47

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану в Україні.

Відповідний законопроєкт №7389 про затвердження указу президента Про продовження строку дії воєнного стану в Україні зареєстрований у парламенті 18 травня.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7390 Про продовження строку проведення загальної мобілізації. Його автором також є Володимир Зеленський.

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Текстів обох законопроєктів на сайті Верховної Ради поки що немає.

Нагадаємо, воєнний стан на всій території України запровадили 24 лютого – у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Спочатку він мав тривати до 26 березня, але пізніше його продовжили ще на 30 діб – до 25 квітня. 21 квітня Верховна Рада оголосила про продовження воєнного стану до 25 травня.

Згідно з українським законодавством, воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.