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Факти / Україна

Мобілізація в Україні: які категорії громадян не підлягають призову

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Мобілізація в Україні: які категорії громадян не підлягають призову
Фото: Depositphotos

Загальну мобілізацію в Україні, як і дію воєнного стану, продовжили на 90 днів, починаючи з 25 травня. Набув чинності відповідний указ президента №342 від 17 травня.

Верховна Рада на засіданні 21 травня підтримала указ глави держави щодо проведення загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі, однак залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні.

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Хто не підпадає під призов під час мобілізації

  • Громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
  • Громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я або віком.
  • Громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.

Також не залучаються до мобілізації чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей.

  • Багатодітні чоловіки та жінки. Йдеться про тих батьків, на вихованні яких – троє та більше неповнолітніх дітей.
  • Батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину.
  • Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.

Не підлягають призову на військову службу батьки, на вихованні яких:

  • Неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А.
  • Неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи.
  • Повнолітня (18 – 23 роки) дитина з інвалідністю I чи II групи.

Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову.

Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, працівників правоохоронних структур (оскільки вони вже залучені до оборони країни), а також антикорупційних органів.

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Джерело: Міноборони
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