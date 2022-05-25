Травень, 25 в 15:02

Загальну мобілізацію в Україні, як і дію воєнного стану, продовжили на 90 днів, починаючи з 25 травня. Набув чинності відповідний указ президента №342 від 17 травня.

Верховна Рада на засіданні 21 травня підтримала указ глави держави щодо проведення загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі, однак залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні.

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Хто не підпадає під призов під час мобілізації

Громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.

Громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я або віком.

Громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.

Також не залучаються до мобілізації чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей.

Багатодітні чоловіки та жінки. Йдеться про тих батьків, на вихованні яких – троє та більше неповнолітніх дітей.

Батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину.

Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.

Не підлягають призову на військову службу батьки, на вихованні яких:

Неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А.

Неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи.

Повнолітня (18 – 23 роки) дитина з інвалідністю I чи II групи.

Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову.

Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, працівників правоохоронних структур (оскільки вони вже залучені до оборони країни), а також антикорупційних органів.