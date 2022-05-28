Травень, 27 в 22:22

Увечері 27 травня ворог з території Росії обстріляв Шосткинський район Сумської області з мінометів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Сумщина. 27 травня близько 17-ї години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів, – написав він.

За його даними, по околицях Середино-Буди ворог завдав близько 11 атак.

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Очільник Сумської ОВА додав, що постраждалих немає, а пошкодження майна наразі уточнюються.

В оперативному командуванні Північ повідомили, що з території РФ у напрямку українського міста Середина-Буда лунали обстріли в період з 16.25 до 16.45. Попередньо, вогонь вели з міномета калібру 120 мм.

Крім того, о 17.56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Юр‘єво.

У командуванні повідомили, що серед військових також втрат немає.

Джерела: Дмитро Живицький, Оперативне командування Північ