Травень, 27 в 12:55

Російські війська не припиняють обстріли міста Сєвєродонецьк (Луганська область), здійснюють наступ на нього з кількох напрямків. Також відомо про захоплення диверсантами місцевого готелю.

Про ситуацію в регіоні розповів голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Він зазначив, що протягом минулої доби окупанти намагалися прорватися у Сєвєродонецьк зі сторони Пурдівки та Щедрищевого. Крім того, ворог атакував позиції українських військових в районі Устинівки.

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Однак прорвати оборону міста путінські війська не змогли, бої тривають.

Крім того, окупанти б’ють по мостах та “дорозі життя” (трасі Лисичанськ – Бахмут), намагаючись відрізати Луганщину від решти України.

– Рашисти намагаються на Бахмутському напрямку ближче підійти до “дороги життя”, щоб захопити її. Це не вдається, тож ворог постійно її обстрілює, що ускладнює пересування нею. Також орки цілеспрямовано гатять по мостах, які з’єднують міста всередині області, аби порушити сполучення. На Сєвєродонецьк росіяни наступають з різних напрямків, прорвати оборону обласного центру окупантам не вдається. Тривають бої, – зазначив Гайдай.

За його словами, російські диверсанти (диверсійно-розвідувальна група) вчора захопили готель Мир на околицях Сєвєродонецька. Він розташований у віддаленому районі міста.

– Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Нині ми поки не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, аби вибити рашистів, – уточнив Гайдай.

За даними голови ОВА, війська РФ обстрілюють Сєвєродонецьк із артилерії. Обстріли не припиняються: вони хаотичні, унаслідок чого під ворожий вогонь потрапляють різні райони міста.

Загалом протягом доби в Луганській області загинули п’ятеро мирних мешканців, четверо з них – у Сєвєродонецьку.

– Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на пів години встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули четверо людей. Усі – в старих районах міста. Двоє з них – одночасно, біля однієї багатоповерхівки, – розповів Гайдай.

Ворог наступає на Сєвєродонецьк з кількох напрямків, захоплено готель на околицях – ОВА / 9 фотографий

Ще один чоловік загинув під час ворожого обстрілу в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом цього тижня.

У зв’язку із цим Гайдай закликав людей постійно перебувати в укриттях.

Голова ОВА також поінформував про нові руйнування інфраструктури на території області. Він назвав масштаби руйнувань “шаленими”.

Так, унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 20 об’єктів у Лисичанську (зокрема будівлю поліції, на щастя – без жертв), 11 багатоповерхівок та приватний будинок – у Сєвєродонецьку, близько 30 – в Гірській громаді, а також ще з десяток – у Попаснянському районі. Загалом по області пошкоджено ще близько 50 будинків.

Протягом минулої доби відбито 12 атак ворога, знищено танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділи ППО збили ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та безпілотник типу Орлан-10.

Днями секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог поставив собі за мету повністю захопити Луганську область і перейти на Донецьку. За його словами, РФ перекидає на Донбас величезну кількість зброї, і тому наступні 3-4 тижні будуть складними.

Джерело: Сергій Гайдай, Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай, Луганська ОВА