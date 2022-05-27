Май, 27 в 12:55

Российские войска не прекращают обстрелы города Северодонецк (Луганская область), совершают наступление на него с нескольких направлений. Также известно о захвате диверсантами местного отеля.

О ситуации в регионе рассказал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Он отметил, что за прошедшие сутки оккупанты пытались прорваться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого. Кроме того, враг атаковал позиции украинских военных в районе Устиновки.

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Однако прорвать оборону города путинские войска не смогли, бои продолжаются.

Кроме того, оккупанты бьют по мостам и “дороге жизни” (трассе Лисичанск – Бахмут), пытаясь отрезать Луганскую область от остальной Украины.

– Рашисты пытаются на Бахмутском направлении поближе подойти к “дороге жизни”, чтобы захватить ее. Это не удается, так что враг постоянно ее обстреливает, что затрудняет передвижение по ней. Также орки целенаправленно бьют по мостам, соединяющим города внутри области, чтобы нарушить сообщение. На Северодонецк россияне наступают с разных направлений, прорвать оборону областного центра оккупантам не удается. Продолжаются бои, – отметил Гайдай.

По его словам, российские диверсанты (диверсионно-разведывательная группа) вчера захватили гостиницу Мир на окраине Северодонецка. Она находится в отдаленном районе города.

– Бои продолжаются. Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию гостиницы. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов, – уточнил Гайдай.

По данным главы ОВА, войска РФ обстреливают Северодонецк из артиллерии. Обстрелы не прекращаются: они хаотичны, в результате чего под вражеский огонь попадают разные районы города.

Всего за сутки в Луганской области погибли пятеро мирных жителей, четверо из них – в Северодонецке.

– Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина. Россияне бьют по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре человека. Все – в старых районах города. Двое из них – одновременно, у одной многоэтажки, – рассказал Гайдай.

Враг наступает на Северодонецк с нескольких направлений, захвачен отель на окраине – ОВА / 9 фотографий

Еще один мужчина погиб во время вражеских обстрелов в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горском в течение этой недели.

В связи с этим Гайдай призвал людей постоянно находиться в укрытиях.

Глава ОВА также проинформировал о новых разрушениях инфраструктуры на территории области. Он назвал масштабы разрушений “сумасшедшими”.

Так, в результате вражеских обстрелов повреждено около 20 объектов в Лисичанске (в том числе здание полиции, к счастью – без жертв), 11 многоэтажек и частный дом – в Северодонецке, около 30 – в Горной общине, а также еще с десяток – в Попаснянском районе. В общей сложности по области повреждено еще около 50 домов.

За прошедшие сутки удалось отбить 12 атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделения ПВО сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотник типа Орлан-10.

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг поставил цель полностью захватить Луганскую область и перейти на Донецкую. По его словам, РФ перебрасывает на Донбасс огромное количество оружия, и потому следующие 3-4 недели будут сложными.

Источник: Сергей Гайдай, Луганская ОВА

Фото: Сергей Гайдай, Луганская ОВА