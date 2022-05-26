Травень, 26 в 10:15

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський ворог поставив собі за мету повністю захопити Луганську область і перейти на Донецьку.

Про це Данілов сказав у ексклюзивному інтерв’ю для Фактів ICTV.

За словами секретаря РНБО, ситуація на фронті наразі залишається дуже складною.

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– Ворог ставить завдання захоплення повністю Луганської області, вихід на кордони, які були свого часу у Луганській області, і має велике бажання переходити на Донецьку область, – зазначив Данілов.

Наразі Росія насуває на Донбас величезну кількість зброї і тому наступні 3-4 тижні будуть складними, попередив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що плани Путіна у цій війні змінювались впродовж усіх трьох місяців. За його словами, основне для Путіна – це знищення України як держави, та українців як нації.

Російська армія зараз змінила тактику, забрала свої війська з Київської, Чернігівської та Сумської областей та зосередила сили на Харківському, Ізюмському напрямках. Крім того, росіяни перекинули більшу частину військ у Запорізьку, Миколаївську області та поблизу Херсона.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російська армія намагається одночасно оточити кілька невеликих осередків ЗСУ в Донецькій та Луганській областях.