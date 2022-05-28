Травень, 28 в 14:03

Президент України провів чергову телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили низку важливих питань.

Зокрема, на порядку денному було посилення оборонної підтримки України та активізація роботи над гарантіями безпеки. Також Володимир Зеленський і Борис Джонсон обговорили постачання пального в Україну.

Президент наголосив на необхідності спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати українські порти.

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У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з @BorisJohnson. Говорили про посилення оборонної підтримки ????????, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2022

На початку травня під час свого онлайн-виступу перед Верховною Радою Борис Джонсон вже повідомляв, що Велика Британія надішле Україні протикорабельні ракети Brimstone і панцирні машини для евакуації мирних громадян з тимчасово захоплених територій.

А 19 травня голова британського уряду заявив, що Велика Британія передасть Україні ракети типу берег-корабель. Крім того, він закликав до більшої військової підтримки нашої країни, зокрема відправлення передової зброї, наприклад, реактивних систем залпового вогню дальньої дії.