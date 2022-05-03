Велика Британія надішле Україні протикорабельні ракети Brimstone – Джонсон

Велика Британія протягом найближчих тижнів планує надіслати в Україну протикорабельні ракети Brimstone.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого онлайн-виступу перед Верховною Радою України.

Велика Британія має намір протягом найближчих тижнів надати Україні протикорабельні ракети Brimstone і панцирні машини для евакуації мирних громадян з тимчасово захоплених територій.

– Протягом найближчих тижнів ми надішлемо вам Brimstone – це протикорабельні ракети, ракетні системи, і також панцирні машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і небезпечних ділянок, щоб обороняти тих, хто відповідальний за критичну інфраструктуру, – сказав він у зверненні до Верховної Ради.

Джонсон також підкреслив, що Британія посилює і прискорює допомогу Україні, працюючи з більш ніж десятком країн.

– Ми відправляємо вам тисячу одиниць танків і панцирних машин, – заявив він.

Він заявив, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Росія. Ці слова нардепи привітали оплесками.

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– Україна переможе, Україна буде вільною. Під час візиту до Києва я ходив вулицями української столиці і бачив достатньо української волі. Хто має вуха – той чує, а хто має очі – бачить, що Україна боротиметься, – з упевненістю сказав Джонсон.

Також Джонсон додав, що Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на 300 млн фунтів стерлінгів.