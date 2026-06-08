Водію Mercedes-Benz, якого підозрюють у смертельній ДТП в Солом’янському районі Києва, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 серпня 2026 року без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

ДТП у Києві з чотирма загиблими: арешт водія Mercedes

За інформацією Офісу генпрокурора, Шевченківський районний суд Києва обрав 49-річному водієві Mercedes-Benz запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

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Визначається, що на момент ДТП у Києві чоловік був тверезим.

З січня 2025 року його щонайменше 10 разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, п’ять разів – за перевищення швидкості.

Ввечері 5 червня сталася смертельна ДТП у Києві на Чоколівському бульварі.

За даними слідства, чоловік рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги та врізався у підземний пішохідний перехід, в якому були люди.

Внаслідок ДТП у Києві загинули четверо осіб. Серед них – 12-річний Григорій Глушич, двоє дільничних офіцерів поліції та жінка. Ще троє людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Водія затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального України.

За це передбачено до 10 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Також відомо, що водія Mercedes-Benz неодноразово притягували до відповідальності за перевищення швидкості. Чоловік був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися протягом цього року.

Фото : Офіс генпрокурора

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