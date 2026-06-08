7 червня та в ніч проти 8 червня Сили оборони України уразили низку військових, логістичних і паливних об’єктів РФ, зокрема перевальну нафтобазу Грушова та ЛВДС Красний Яр.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удар по нафтобазі Грушова та ЛВДС Красний Яр: що відомо

За даними Генштабу, поблизу населеного пункту Грушова Балка у Краснодарському краї було уражено перевальну нафтобазу Грушова.

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На території об’єкта зафіксовано пожежу, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Нафтобаза є частиною перевального комплексу Шесхарис — кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні Росії.

Об’єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалювання нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ.

Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн куб. м.

Також українські військові завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Красний Яр у Волгоградській області РФ.

Внаслідок атаки на території об’єкта виникла пожежа.

ЛВДС Красний Яр є важливим вузлом транспортування нафти до Волгоградського нафтопереробного заводу та експортного термінала Шесхарис через нафтопровід Куйбишев — Тихорецьк.

Крім того, у районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю було зафіксовано ураження російської радіолокаційної станції.

Сили оборони також атакували пункти управління безпілотними літальними апаратами ворога в районах Новобогданівки та Новоіванівки Запорізької області, Воскресенки Донецької області та Черкаської Конопельки Курської області РФ.

У Запорізькій області поблизу Бурчака під удар потрапила майстерня підрозділу БпЛА окупантів.

Окремо повідомляється про ураження складів матеріально-технічних засобів противника в районах Василівки на Запоріжжі та Зеленого Поля на Донеччині.

Також українські військові завдали ударів по місцях зосередження особового складу російських військ поблизу Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області.

У Генеральному штабі додали, що під час уточнення результатів попередніх ударів підтверджено ураження нафтобази Усть-Лабинска у Краснодарському краї РФ 6 червня.

На об’єкті пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни з паливо-мастильними матеріалами.

У відомстві також підтвердили удари українських військових по нафтобазі Семиколодезянська, що розташована у кримському селищі Єди-Кую приблизно за 200 км від лінії бойового зіткнення, а також по нафтобазі у Феодосії.

Окрім того, Сили оборони України вночі проти 7 червня вдарили по пункту управління ФСБ у районі Волоконовки Бєлгородської області, складу боєприпасів у районі Свободного Донецької області, а також по місцях зосередження особового складу окупантів поблизу міста Щастя Луганської області та Благодатного на Донеччині.

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